Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr geriet ein 22-jähriger Autofahrer in der Industriestraße auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der 22-Jährige Unfallverursacher stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille.

Insgesamt kam es in der Zeit von Montagmorgen, 06:00 Uhr bis Dienstagmorgen 06:00 Uhr im Stadtgebiet Ludwigshafen, aufgrund der zum Teil eisglatten Fahrbahn, zu 27 Verkehrsunfällen mit einem Gesamtschaden von ca. 95.000 Euro. Eine Person wurde bei den witterungsbedingten Unfällen leicht verletzt.

