Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Randalierer beschädigen Straßenschilder

Ludwigsburg (ots)

In der Mühlstraße in Magstadt haben am frühen Samstagmorgen, zwischen 02:30 und 05:30 Uhr mehrere junge Leute Straßenschilder beschädigt und ein Fahrrad in die Hofeinfahrt eines Wohnhauses geworfen. Möglicherweise sind noch weitere Sachbeschädigungen begangen worden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, entgegen.

