Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Flucht mit gestohlenem Motorrad

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise ist am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr ein Motorradfahrer einer Streifenbesatzung des Polizeireviers in der Elmar-Doch-Straße aufgefallen. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, ignorierte er sowohl Anhaltezeichen als auch Blaulicht und Martinshorn und flüchtete in Richtung Pflugfelden. Dabei überfuhr er rote Ampeln und war innerorts mit deutlich über 100 Km/h unterwegs. In der Strombergstraße verloren die Beamten den Flüchtenden schließlich aus dem Augen. In der Markgröninger Straße in Eglosheim trafen sie in kurze Zeit später wieder an. Dort war der 31-Jährige auf dem Gelände eines Bauernhofs gestürzt, blieb aber unverletzt und wurde vorläufig festgenommen. In seinem Rucksack stellten die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das Motorrad und auch das angebrachte Kennzeichen in Heilbronn gestohlen worden waren und der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand er mutmaßlich unter dem Einflug von Betäubungsmitteln und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

