Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Altkleider-Diebe auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Wegen besonders schweren Fall des Diebstahls werden sich eine 18 Jahre alte Frau und ein 52-jähriger Mann verantworten müssen, die am Sonntag gegen 23.40 Uhr in der Kernerstraße in Holzgerlingen aus einem Altkleider-Container Kleidung stahlen. Zwei Zeugen beobachteten zunächst vier Personen, die sich gemeinsam im Bereich zweier Container aufhielten. Schließlich stieg einer der Täter in den Container und übergab die Kleidersäcke an einen Komplizen, der vor dem Container stand. Die beiden anderen Personen standen Schmiere. Aufgrund ihrer Beobachtungen alarmierten die Zeugen die Polizei. Beamte des Polizeireviers Böblingen fuhren zum Tatort, der jedoch bereits verlassen war. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stellten sie die 18 Jahre alte Frau und den 52-jährigen Mann fest. Die Tatverdächtige trug einen Sack mit Altkleidern bei sich. Weitere Tatverdächtige konnte die Polizeibeamten nicht mehr dingfest machen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frau und der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihre beiden Mittäter dürften jeweisl zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Einer der beiden trug eine kurze Hose, dunkle Schuhe und einen roten Rucksack. Der zweite soll etwas dicker gewesen sein und eine graue Kapuzenjacke getragen haben. Mutmaßlich dürften die vier Tatverdächtigen auch aus einem Container in der Lichtensteinstraße Altkleider gestohlen haben. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 0711 839902-0, entgegen

