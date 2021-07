Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipärsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Eppingen: Tierquäler legt Köder aus Am vergangenen Freitagabend meldeten Anwohner dem Polizeirevier in Eppingen eine ver-dächtige Wahrnehmung. Eine 50-jährige Dame fand in ihrem Garten und im angrenzenden Grünstreifen in der Wie-senstraße 7 Fleischkugeln, die Glasscherben und blaue Körner enthielten. Um welchen Stoff es sich bei den blauen Körnern handelt ist noch nicht ganz klar, die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um Giftköder für Nagetiere handelt. Die Anzeigenerstatterin gab an selbst keinerlei Haustiere zu besitzen. Die Dame vermutet, dass die Köder im Laufe des Tages dort abgelegt wurden. Ein Nachbar informiere die umliegenden Tier- und insbesondere Hundebesitzer über den Fund. Anscheinend gab es auch in der umliegenden Nachbarschaft keine Beschwerden oder Streitigkeiten über oder wegen Haustiere. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Grünstreifen in der Wiesenstraße am Freitag vom örtlichen Bauhof abgemäht worden war. Zeugen, die Angaben zu dem mysteriösen Fund machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Eppingen unter Telefon 07262/60950 zu melden.

Michael Phillipp

