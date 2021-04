Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Abgelenkt - aufgefahren

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich abgelenkt durch die Bedienung des Navigationsgeräts ist ein 59-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 8:10 Uhr in der Donauschwabenstraße mit seinem Peugeot Transporter auf einen geparkten Opel Corsa aufgefahren. Dessen 67-jähriger Fahrer stand gerade hinter seinem Auto und beugte sich in den Kofferraum. Er wurde durch den Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell