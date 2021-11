Polizei Hagen

POL-HA: Auto kommt auf der Fuhrparkbrücke von der Fahrbahn ab

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Fuhrparkstraße kam ein Wetteraner am Dienstag (23.11.2021) aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der 75-Jährige fuhr mit seinem Touran gegen 15.30 Uhr in Richtung Schillerstraße. Etwa 100 Meter vor der Einmündung verlor er die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines parkenden Seat. Durch den Unfall wurden der 75-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Personen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der VW und Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. (arn)

