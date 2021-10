Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Rucksackdiebstahl gesucht

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entwendete am gestrigen Tag, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr zwei Rucksäcke. Die Geschädigten führten in der Ackerstraße Gartenarbeiten aus und das Beutegut war in der Nähe auf einem Anhänger abgestellt. Im Inneren befanden u.a. hochwertige Werkzeuge sowie Schlüssel. Der Beuteschaden wurde auf einem mittleren, vierstelligen Bereich beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0234124/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell