POL-HA: Jugendliche brechen in der Nacht in Crêpestand ein

Hagen-Mitte (ots)

In der Elberfelder Straße sahen zwei Zeugen (40 und 50 Jahre alt) am Dienstag (23.11.2021) kurz vor 2 Uhr in der Nacht zwei Personen, die in einen Crêpestand eingebrochen waren. Sie hatten ein Fenster aufgebrochen, um sich Zugang zu verschaffen. Ein 16-Jähriger versuchte vergeblich zu fliehen, konnte jedoch von den Männern festgehalten werden. Die zweite Person, eine 17-Jährige, holte einen Amaretto aus ihrer Tasche, trank daraus und warf die Flasche dann auf den Boden. Die hinzugerufene Polizei fand in dem Stand diverse Flaschen Amaretto auf dem Boden liegend. Der Innenraum war zudem durchwühlt. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen über den Einbruch. Die 17-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,3 Promille, der 16-Jährige von knapp 1,1 Promille. Die Heranwachsenden erhielten eine Strafanzeige. (arn)

