Polizei Hagen

POL-HA: Mann in Gewahrsam genommen nach Passanten-Provokation

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Berliner Platz nahm die Polizei Montagabend (22.11.2021) einen 41-Jährigen in Gewahrsam. Um 19.30 Uhr sprach der Mann diverse Personen an, die mit dem Bus fahren wollten und bedrängte sie verbal. Er war augenscheinlich erheblich alkoholisiert, trank beim Eintreffen der Polizei Bier und konnte sich nur schwer mit den Beamten verständigen. Ihm gelang es auch nur mit Mühe, auf den eigenen Beinen zu stehen. Die Einsatzkräfte sprachen einen 24 Stunden gültigen Platzverweis für den Bereich des Hauptbahnhofes gegen den Hagener aus. Er ging jedoch noch im Beisein der Polizisten erneut auf Passanten zu und sprach diese an. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen zur Ausnüchterung und zur Verhinderung von Straftaten/Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. (arn)

