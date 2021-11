Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein in Verkehrsunfall verwickelt

Hagen-Boele (ots)

Die Polizei traf am Montag (22.11.2021) gegen 18 Uhr auf einen Mann, der ohne Fahrerlaubnis mit einem Motorroller fuhr in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 52-Jähriger war mit seinem Skoda auf der Knippschildstraße in Richtung Sauerlandstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Weidekampstraße abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er mit dem 26-jährigen Kleinkraftradfahrer zusammen, der ihm aus Richtung der Sauerlandstraße entgegenkam. Der 26-Jährige stürzte, verletzte sich glücklicherweise jedoch nicht. Bei der Unfallaufnahme konnte der Mann den Polizisten jedoch keinen Führerschein aushändigen. Er erhielt eine Anzeige. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. (arn)

