Polizei Hagen

POL-HA: In Hagen gestohlene Sattelzugmaschine durch Polizei im Kreis Recklinghausen aufgefunden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Unbekannte Täter stahlen am vergangenen Wochenende von dem Gelände einer Transportfirma in der Wesselbachstraße eine Sattelzugmaschine. Diese konnte am Montagmorgen (22.11.2021) durch die Polizei im Kreis Recklinghausen aufgefunden werden. Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gelände der Transportfirma. Dort drangen sie zunächst in zwei Sattelzugmaschinen ein und durchwählten diese. Eine weitere Sattelzugmaschine wurde ebenfalls durch die Unbekannten geöffnet und im Anschluss entwendet. Das Fahrzeug konnte nun am Montagmorgen durch die Polizei im Kreis Recklinghausen aufgefunden werden. Daran angekoppelt war ein Sattel-Auflieger mit Kupferkabeln im Wert von knapp 200.000 Euro. Dieser wurde zusammen mit dem Kupfer durch Unbekannte am vergangenen Wochenende im Rhein-Erft-Kreis gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung der Täter aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Hagener Transportfirma am vergangenen Wochenende, erbittet die Hagener Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

