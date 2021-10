PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rollerfahrer verletzt +++ Mülltonne in Flammen +++ Körperverletzung

Limburg (ots)

Roller fährt gegen geparktes Fahrzeug

Unfallort: 65606 Villmar-Langhecke Unfallzeit: Freitag, 29.10.2021, 20.50 Uhr Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Villmar befuhr die Leistenbachstraße in Villmar-Langhecke. Hier verlor er, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, die Kontrolle über sein Zweirad. Er fuhr gegen einen geparkten PKW und stürzte. Hierbei verletzte er sich, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Mülltonne in Flammen

Ort: 35781 Weilburg, Niedergasse Zeit: Samstag, 30.10.2021, 02.00 Uhr Eine Passantin wurde am frühen Samstagmorgen auf eine brennende Papiermülltonne, vor einem Mehrfamilienhaus, aufmerksam. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körverletzung in der Limburger Innenstadt Ort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz Zeit: Samstag, 30.10.2021, 03.20 Uhr Am frühen Samstagmorgen gerieten am Limburger Bahnhofsplatz zwei Gruppen junger Erwachsener aneinander. Zunächst attackierten sich die meist alkoholisierten Personen lediglich verbal. Später wurde dann auch mindestens einer Person ins Gesicht geschlagen. Der 23-jährige aus Katzenelnbogen trug leichtere Verletzungen davon, welche vor Ort behandelt wurden. Zeugen konnten der Polizei den Täter benennen; es handelte sich um einen 22-jährigen aus Hadamar, welcher noch vor Ort war. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung wurden seitens der Beteiligten keine Angaben gemacht.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell