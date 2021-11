Polizei Hagen

POL-HA: Sprinter in Haspe aufgebrochen - Täter versuchen sich an Garage

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (22.11.2021) stellte ein 43-Jähriger seinen Transporter gegen 17:00 Uhr in der Straße Distelstück ab. Am Dienstag wollte er um 7:30 Uhr losfahren. Dabei bemerkte er, dass Unbekannte das Fenster der Fahrerseite offenbar eingeschlagen hatten. Die Autoknacker stahlen im Anschluss Werkzeuge im Wert von zirka 1.000 Euro und flohen unerkannt. Zuvor versuchten die Einbrecher sich noch an dem Garagentor. Dort fehlte der Griff komplett. Die Täter schafften es jedoch nicht, das Tor zu öffnen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

