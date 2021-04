Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Taschendiebstahl im Supermarkt in Saulheim

Saulheim (ots)

Am Mittwoch, den 14.04.2021 kam es Laufe des Mittags in Saulheim, in einem Supermarkt zu einem Taschendiebstahl. Hierbei entwendete eine bislang unbekannte Täterin aus der Handtasche der Geschädigten das komplette Portemonnaie. In den vergangenen Wochen kam es auch in Wörrstadt und Umgebung in anderen Marktfilialen zu ähnlichen Vorfällen, wobei der/die Täter u.a. Geldbörsen aus den Einkaufswägen der Geschädigten entwendeten. Aufgrund der Häufung derartiger Vorfälle in jüngster Vergangenheit, möchte die Polizei die Bevölkerung entsprechend sensibilisieren. Für sachdienliche Hinweise zu o.a. Straftaten möchte sich die Polizeiwache Wörrstadt im Vorfeld bei den Bürgerinnen und Bürgern bedanken. Eventuelle Zeugen können sich selbstverständlich auch an andere Polizeidienststellen wenden.

