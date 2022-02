Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Diebstahl von Angelzubehör aus einer Garage am Grünen Weg - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (20.00 Uhr) und Montagmittag (11.45 Uhr) machten sich unbekannte Diebe an einer Garage in der Straße "Grüner Weg" zu schaffen. Nahe der Gartenstraße verschafften sich die Täter mittels grober Gewaltanwendung an der rückwärtigen Garagentür Zugang in diese. Sie entwendeten Angelruten und diverses Zubehör. Möglicherweise wurde das Diebesgut mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert. Die Polizei in Bersenbrück bittet um Hinweise auf die Tat, Täter oder mögliche Beobachtungen unter 05439/9690.

