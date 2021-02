Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Toilettenhäuschen in Baustelle angezündet

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte zündeten am Mittwoch, 17. Februar, gegen 23.50 Uhr eine mobile Toilettenanlage im Kreuzungsbereich Hammer Straße / Bäumerstraße an. An der Örtlichkeit war zur Tatzeit eine Baustelle eingerichtet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

