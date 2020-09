Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200916.3 Kiel: Drei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Kiel (ots)

Ein 55 Jahre alter Mann hat Dienstagvormittag drei Polizeibeamte bei einer Kontrolle in Gaarden angegriffen und verletzt. Einer der Beamten ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

Zwei Polizisten des 4. Reviers entschlossen sich gegen 09 Uhr zur Personenkontrolle des Mannes in der Straße Kesselschmied. Während der Kontrolle sahen die Beamten, dass der Mann nach einem Metallrohr in seinem Wagen griff. Daran konnte er zunächst gehindert werden, riss sich jedoch aus der Fixierung los, schlug den Polizisten ins Gesicht und bedrohte sie letztlich mit dem Metallrohr. Einer der Polizisten drohte aufgrund des nahenden Angriffs den Schusswaffengebrauch an, woraufhin der 55-Jährige das Rohr niederlegte und die Beamten mit Reizgas besprühte.

Mit Unterstützung eines zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten des Bezirksreviers konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Währenddessen beleidigte er die Polizisten. Da der Mann auch auf dem Revier weitere Auffälligkeiten zeigte, zogen die Beamten einen Amtsarzt hinzu. Dieser entschied, den 55-Jährigen in eine Fachklinik einzuweisen.

Bei der Festnahme erlitt ein 43-jähriger Polizeibeamter eine Rückenverletzung und ist vorerst nicht mehr dienstfähig. Der 30 Jahre alte Polizist und seine 26-jährige Kollegin trugen neben Augenreizungen verschiedene Prellungen und Schürfwunden davon.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, Beleidigung und Bedrohung wurde eingeleitet. Da er zudem zwei Messer bei sich führte, wurde ein weiteres Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell