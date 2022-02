Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen nach Unfallflucht auf der A1 gesucht - Verursacher flüchtete ohne Unfallwagen

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der A1 bei Bramsche zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 1.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem schwarzen VW-Passat die Autobahn in nördliche Fahrtrichtung. Zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Nach dem Zusammenstoß ließ der Verursacher sein stark beschädigtes Auto am Unfallort zurück und entferne sich zu Fuß von der Unfallstelle, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt und trug eine graue Jogginghose. Möglicherweise stand der junge Mann unter dem Eindruck des Geschehens oder war sogar leicht verletzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2515 entgegen.

