Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Reitstall

Braunsroda (ots)

Unbekannte drangen zwischen Mittwoch und Donnerstag gewaltsam in die Sattelkammer eines Reitstalls in Braunsroda ein. Sie betraten zuvor den Reitstall und brachen die Holztür zur Kammer auf. Dort nahmen sie einen Reitsattel und verschwanden. Von einem abgestellten Pferdeanhänger ließen sie die Luft aus den Reifen, so dass diese alle platt waren. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

