Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer gestellt

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 1 Uhr, beobachteten Zeugen einen Mann, der offensichtlich versuchte, in das Einkaufszentrum An der Burg einzubrechen. Die alarmierten Polizisten entdeckten den Täter, aufgrund der guten Personenbeschreibung, im Stadtgebiet. Der 24-Jährige wies Schnittverletzungen an den Händen auf, die Jacke war voller Glassplitter. Er hatte die Glasscheibe einer Seitentür eingeschlagen. Bei seiner Flucht zerstörte er in der Jüdenstraße eine Glasscheibe am Gebäude einer Malerfirma. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung der Eingangstür am Einkaufszentrum. Gegen den 24-Jährigen wurde Anzeige wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung erstattet.

