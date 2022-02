Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Polizei sucht Zeugen nach Home-Jacking Serie

Dissen (ots)

Zwischen Montagabend (23 Uhr) und Dienstagmorgen (7 Uhr) sind Unbekannte gezielt in zwei Wohnhäuser eingebrochen, um anschließend hochwertige Fahrzeuge mittels Originalschlüssel zu stehlen. Die beiden Taten ereigneten sich im "Erpener Weg" und in der "Robert-Koch-Straße". Nach dem Eindringen in das Wohnhaus im "Erpener Weg" nahmen die Täter in Hausinnern den Schlüssel eines grauen Mercedes vom Typ GLE 400 an sich und flüchteten mit dem Geländewagen vom Tatort. In der "Robert-Koch-Straße" stahlen die Einbrecher einen grauen Mercedes C250, nachdem sie den Schlüssel und weitere Gegenstände aus dem Wohnhaus erbeuteten. Möglicherweise werden die Fahrzeuge noch mit originalen Kennzeichen gefahren. Mercedes GLE 400: OS-YM 361; Mercedes C250: OS-RS 711. Die Polizei aus Dissen bittet Zeugen, die in den letzten Tagen insbesondere im Bereich der "Robert-Koch-Straße" und des "Erpener Weg" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter 05421/921390 zu melden.

