Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Katalysatoren von Pkws "Am Schölerberg" gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 07.10 Uhr und 17.00 Uhr wurden durch Unbekannte Katalysatoren von zwei Autos entwendet. Die betroffenen Fahrzeuge, ein schwarzer Mercedes C200 sowie ein blauer VW Polo waren an der Straße "Am Schölerberg" unweit des Kreishauses Osnabrück geparkt. Hinweise zur Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell