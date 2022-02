Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-A30: 20-Jähriger verlor Kontrolle über seinen Pkw - 27-jährige Frau leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor in der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.00 Uhr, ein 20-Jähriger auf der Autobahn 30 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann aus Melle befuhr zum Unfallzeitpunkt den Überholfahrstreifen, kam aufgrund des Kontrollverlusts mit seinem Mercedes E220 von diesem ab und fuhr auf dem Hauptfahrstreifen auf einen Fiat 500 auf. Infolgedessen gerieten beide Autos, welche in Richtung Hannover fuhren, kurz vor der Anschlussstelle Natbergen ins Schleudern. Die Limousine kollidierte dabei mit einer Außenschutzplanke, der Kleinwagen stieß gegen eine Betonmauer. Durch die Kollisionen riss die Frontschürze des Fiats ab und dessen Heck wurde gestaucht. Auch die Fahrzeugfront des Mercedes wurde gestaucht. Bei Eintreffen der Beamten wurden der Unfallverursacher und die 27-jährige Fiatfahrerin bereits durch die eingesetzten Rettungskräfte versorgt. Die Frau aus Bad Salzuflen hatte großes Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Der Melleraner wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Autobahn war für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeilaufen. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

