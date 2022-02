Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Hunteburg: Unbekannte stehlen Geldbörse aus Jackentasche während des Einkaufs im Supermarkt

Osnabrück (ots)

In einem Supermarkt an der Hauptstraße, Ecke Burgstraße wurde einer 68 Jahre alten Frau am Montag gegen 12.55 Uhr das Portemonnaie entwendet. Während sie sich zum Gemüsestand begab versperrten ihr zwei unbekannte Personen (1x männlich, 1x weiblich) den Weg dorthin. Die etwa 35 Jahre alten Personen verpassten der Bohmterin dabei einen leichten Schbuser und nahmen vermutlich in diesem Moment die Geldbörse, welche sich in der linken Jackentasche befand an sich. An der Kasse bemerkte die Dame den Diebstahl ihres himbeerroten, etwa 10cm großen Geldbeutels. Hinweise auf die Tat, Täter oder den Verbleib des auffälligen Diebesguts nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 oder 05461/915300 entgegen.

Die Polizei weist daraufhin, Wertgegenstände nicht sichtbar zu tragen oder auch nur einen kurzen Augenblick unbeobachtet zu lassen.

