Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Geestland - Zu betrunken zum Einparken

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr wollte eine 47-jährige Geestländerin ihren Toyota zu Hause einparken. Seitlich touchierte sie dabei mehrere geparkte PKW und verursachte ca. 1.000 Euro Schaden. Als die Polizei eintraf, konnte sie schnell die Ursache feststellen. Die Fahrerin hatte über 2 Promille Alkohol zu sich genommen. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Der Fahrzeugschlüssel blieb auf der Dienststelle, damit keine weiteren Schäden geschehen.

++++

Cuxhaven - Einbruchdiebstahl in Imbissstand

In der Nacht von Donnerstag, 18.11.2021, auf Freitag, 19.11.2021, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in einen Imbissstand in der Präsident-Herwig-Straße ein. Hieraus wurde diverses Diebesgut entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Cuxhaven unter Tel.: 04721-5730

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell