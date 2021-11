Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbrüche im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18.11.2021) ereigneten sich im Landkreis Cuxhaven insgesamt drei Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Im Wiebusch in Geestland-Elmlohe. Hier wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

Zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Wersaber Helmer in Uthlede ein. Hier wurde ein rückwärtiges Fenster angegangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

Zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Hohen Feld in Beverstedt ein. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster angegangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es wieder vermehrt zu Einbruchstaten. Das Präventionsteam der Polizei Cuxhaven hat diesbezüglich folgende Tipps:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wachsame Nachbarn haben schon viele Einbrüche verhindert!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Täuschen Sie dagegen Anwesenheit vor. Lassen Sie nicht rund um die Uhr die Rollläden runter.

- Ein Nachbar oder Bekannte könnten einen PKW auf ihrer Auffahrt parken.

- Lassen Sie ihren Briefkasten leeren

- Variieren Sie täglich die Beleuchtung und Vorhänge

- Lassen Sie z.B. Kinderspielzeug draußen liegen

Wünschen Sie eine individuelle Beratung? Unsere Fachleute im Präventionsteam beraten Sie in Ihrem zu Hause kostenlos und neutral über Sicherungsmaßnahmen, die aus Sicht der Polizei für Ihr Haus oder Ihre Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind. Sie erreichen Sie z.B. via Email an praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

