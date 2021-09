Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei begleitet Känguru durch Meerbusch

Meerbusch (ots)

Am Samstag (25.09.) sorgte ein Känguru im Stadtgebiet Meerbusch für Aufsehen. Es handelte sich dabei nicht etwa um ein lebendiges, sondern vielmehr um ein 6,50 Meter langes und 3,40 Meter hohes Känguru aus Pappmaché des Düsseldorfer Bildhauers und Wagenbauers Jacques Tilly. Mit E-Auto und dieser imposanten Skulptur im Schlepptau machten zwei Teilnehmer einer angemeldeten Kundgebung mit dem Thema "Klimaschutzpolitik" auf sich aufmerksam. Los ging es gegen 16:50 Uhr am Parkplatz "Haus Meer" durch die Ortslagen Osterath, Strümp, Ilverich, Langst-Kierst, Nierst, Lank-Latum. Beendet wurde die friedliche Kundgebung gegen 18:00 Uhr auf der Niederlöricker Straße in der Ortslage Büderich. Während der Fahrt durch das Stadtgebiet kam es nur zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell