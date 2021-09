Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeitungen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Dormagen-Hackenbroich (ots)

Am Samstag (25.09.), gegen 4:40 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin dunklen Rauch in einer Bushaltestelle an der Salm-Reifferscheidt-Allee und verständigte Polizei und Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte in der Haltestelle abgelegte Zeitungen entzündet. Durch die Hitzeentwicklung zersplitterte eine Glaswand an der Rückseite der Haltestelle.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen. Versuchen Sie sich das Aussehen von möglichen Tätern genau einzuprägen und notieren Sie Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

