Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Autofahrer eines weißen Transporters verursachte zwei Unfälle und floh - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Montagmittag gegen 11.10 Uhr, kam es in Melle auf der Plettenberger Straße in Höhe der Straße "Markt" zunächst zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekannter Autofahrer vor einer Ampel einen Mercedes Daimler, indem er zurücksetzte und dabei mit dem Mercedes kollidierte. Anschließend fuhren die Beteiligten gemeinsam, zur Klärung des Sachverhaltes, zu nahegelegenen Parkbuchten an der Süsterstraße. Nachdem der Verursacher kurz ausstieg, setzte er seine Fahrt ohne Schadensregulierung fort. Dabei beschädigte er zudem einen geparkten Jeep Compass. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Verursacher. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter oder Bulli mit vermutlich hellblauer Aufschrift und dem Kennzeichenfragment HH - NV. Der Pkw war zum Unfallzeitpunkt mit zwei männlichen Personen, südländischen Aussehens, besetzt. Das Fahrzeug müsste Beschädigungen im hinteren Bereich der Stoßstange und auf der Beifahrerseite aufweisen.

Die Polizei in Melle bittet Zeugen sich unter 05422/920600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell