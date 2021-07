Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung PK Elze: Zeugenaufrufe

Hildesheim (ots)

(pief). Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 13-Jährigen in Gronau (Leine). Am 03.07.2021 gegen 16:50 Uhr kam es in der Straße Kuhmasch in Gronau (Leine) im dortigen Wendekreis am Freibad Gronau zu einer Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 13-Jährigen. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen ca. 26 Jahre alten Mann handeln, welcher mit einem weiteren ca. 40-50 Jahre alten Mann in einem roten Seat geflüchtet sein soll. Hintergrund sollen vorangegangene Streitigkeiten zwischen dem Opfer und zwei ca.6-jährigen Kindern an den Spielgeräten am Marktplatz Gronau (Leine) gewesen sein. Der 6-jährige Junge soll hierbei eine auffällige Tarnfleckenhose getragen haben. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen Angehörigen dieser Kinder. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den vorangegangenen Streitigkeiten, zu den beiden Männern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer: 05068-93030 zu melden.

Sachbeschädigung am Wiegehäuschen am Elzer Bahnhof. Im Zeitraum vom 25.06.2021 bis zum 03.07.2021 wurde durch unbekannte Täter eine Sachbeschädigung am Wiegehäuschen am Elzer Bahnhof begangen. Der/ die Täter schlugen hierbei die Fensterscheibe des Häuschens ein und besprühten den Innenraum sowie die Außenwände mit Graffitis. Personen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer: 05068-93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell