Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep): Am 03.07.2021, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in der Breslauer Straße der geparkte Pkw Opel Corsa einer Anwohnerin beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren entstand dadurch Sachschaden am linken Aussenspiegel des Opel Corsa. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell