POL-PPKO: ...in Haft gegangen

Am Abend des 11.12.2021 konnte in Koblenz ein 22-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl im Forum Mittelrhein in Koblenz angetroffen werden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte darüber hinaus eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Daneben führte der Beschuldigte zugriffsbereit ein Klappmesser mit sich. Art und Weise der Umstände lassen aktuell den Rückschluss zu, dass der Beschuldigte mit dem Handel von Betäubungsmitteln seinen Lebensunterhalt finanzieren dürfte.

Der Beschuldigte wurde am 12.12.2021 dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz einen Haftbefehl erließ, der in Vollzug gesetzt wurde. Im Anschluss wurde er in die JVA verbracht.

