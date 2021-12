Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Koblenz (ots)

Am Freitag, 10.12.21 kam es in den frühen Abendstunden auf der K88 zwischen Bassenheim und Mülheim-Kärlich zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Pkw- Fahrer verlor infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Leitplanke und fuhr anschließend gegen eine Mauer auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer, der bei dem Aufprall leicht verletzt wurde, nicht über eine deutsche Fahrerlaubnis verfügt, darüber hinaus stand er zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde.

