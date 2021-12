Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall in Koblenz/Goldgrube, Unfallzeugen gesucht

Koblenz (ots)

Ein Lieferfahrer einer in Koblenz ansässigen Pizzeria befuhr am Nachmittag des 10.12.2021 gegen 14:45 Uhr die Franz-Weis-Straße mit einem Fahrrad in Fahrtrichtung Moselweißer Straße. Der Fahrzeugführer eines Pkw übersah diesen beim Einfahren in den fließenden Verkehr und stieß mit ihm zusammen. Der Lieferfahrer fiel hierdurch zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an seiner linken Schulter und seinem linken Bein zu. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Pkw flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mit der Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032510 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell