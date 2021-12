Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Frau durch Flaschenwurf verletzt

Koblenz (ots)

Am Samstag, 11.12.21 wurde die Polizei Koblenz in den frühen Abendstunden über einen Vorfall auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt in der Altstadt in Kenntnis gesetzt. Ein amtsbekannter 23-jähriger Mann hatte zuvor zwei Flaschen in die Menge geworfen, wobei eine Frau leicht am Arm und am Rücken verletzt wurde. Der Beschuldigte entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte aber kurz darauf durch eine Streifenwagenbesatzung aufgegriffen werden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Mann eine richterlich angeordnete Blutprobe entnommen, darüber hinaus wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Über das Motiv der Tat liegen keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell