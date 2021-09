Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Gartenhütte ausgebrannt.

Am Samstag, den 11.09.2021, gegen 24.00 Uhr, stellte eine Streife des Polizeireviers Weinsberg einen Brand nahe der K 2155, auf Höhe des Ortsausganges Untergruppenbach in Richtung Talheim, fest. Beim Eintreffen der Streife stand der gemauerte Teil einer Gartenhütte im Gewann Heßler bereits in Vollbrand. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, dennoch brannte das Gebäude vollständig aus. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

