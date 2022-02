Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Zwei Festnahmen nach Polizeieinsätzen in Bad Laer - Unterstützung auch durch Polizeihubschrauber aus NRW

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Freitag ist es in Bad Laer zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Gegen 0.15 Uhr rückten die Beamten zunächst zu einer Alarmauslösung in den "Venner Ring" aus, nachdem auf dem Gelände einer Autoverwertung zuvor die Signalanlage ertönte. Die Polizisten trafen schnell mit starken Kräften am unübersichtlichen Grundstück im dortigen Gewerbepark ein. Unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen gelang es den Beamten schließlich eine Person zu lokalisieren und am Tatort festzunehmen. Es handelt sich dabei um einen 27-Jährigen aus Rumänien, der im internationalen Raum bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Der Täter wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn schließlich in Untersuchungshaft schickte. Unklar ist, ob der 27-Jährige allein auf dem Verwertungshof sein Unwesen trieb.

Gegen 4.50 Uhr kam es zu einer zweiten Einbruchtat in ein Wohnhaus im "Winkelsettener Ring". Ein Täter war zuvor durch eine Terrassentür in das Gebäude unweit der Straße "Rußkamp" eingedrungen. Im Innern nahm der Einbrecher die Autoschlüssel der Bewohner an sich und entwendete einen weißen VW Golf aus der angrenzenden Garage. Mit dem Fahrzeug flüchtete der Mann zunächst ins benachbarte Bad Iburg, wo eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung auf den Kleinwagen aufmerksam wurde. Kurz darauf verunfallte der Einbrecher auf einem Feld an der Bielefelder Straße und setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Mit zahlreichen Kräften gelang es den Beamten schließlich, den Flüchtigen zu stellen und festzunehmen. Es handelt sich dabei um einen 41-Jährigen aus der Türkei. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem Beschuldigten u.a. eine Schreckschusswaffe gefunden. Der 41-Jährige ist nun dringend tatverdächtig, in das Wohnhaus am "Winkelsettener Ring" eingebrochen zu sein und das Auto der Anwohner gestohlen zu haben. Auch er wurde am Nachmittag beim Amtsgericht in Bad Iburg einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Darüber hinaus ist es zwischen 0.15 Uhr und 6.20 Uhr zu zwei weiteren Einbruchdiebstählen in ein Hotel und eine Pension in Bad Laer gekommen. In beiden Fällen konnten vor Ort jedoch keine Täter mehr angetroffen werden. Die Gebäude befinden sich ebenfalls am "Winkelsettener Ring" und sind nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Das Diebesgut ist bislang nicht abschließend bekannt.

Die Ermittlungen zu den Taten dauern an. Ob und inwieweit die Einbruchtaten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell