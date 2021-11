Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen nach Balkonbrand in Rheda-Wiedenbrück gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagabend (27.11., 23.30 Uhr) kam es auf einem Balkon an der Breiten Straße zu einem kleineren Brand.

Auf dem Balkon wurden eine Flasche und ein brennendes Tuch aufgefunden. Es ist wahrscheinlich, dass beides auf den Balkon geworfen wurde und so der Brand ausgelöst worden ist. Die Flammen konnten durch den Anwohner schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an der Balkonverkleidung und an dem Dachüberstand des Balkons.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 0524 1869-0 entgegen.

