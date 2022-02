Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Überfall auf Netto an der Mindener Straße scheitert - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es in einer Netto-Filiale in der Mindener Straße in Osnabrück zu einem versuchten Überfall. Gegen 20.42 Uhr befand sich eine 65-Jährige Mitarbeiterin an der Kasse, als plötzlich ein Unbekannter das Geschäft betrat. Unter Vorhalt eines Messers forderte der junge Mann Geld von der Kassiererin. Als die Frau lautstark auf sich aufmerksam machte, ergriff der Täter ohne Diebesgut die Flucht in unbekannte Richtung. Der Mann war zwischen 20-30 Jahre alt, ca. 185cm groß und sehr schlank. Er wies ein südeuropäisches Aussehen auf und sprach gebrochen Deutsch. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem dunklen Oberteil bekleidet und trug eine Sonnenbrille sowie eine schwarze FFP2 Maske. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell