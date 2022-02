Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche im Stadtteil Westerberg

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der "Gluckstraße" zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern. In der Zeit von Samstagmorgen (09.45 Uhr) bis Sonntagnachmittag (16 Uhr) brachen Unbekannte durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Nähe der "Sedanstraße" ein. Im Innern suchten die Täter nach Wertgegenständen und machten sich schließlich wieder aus dem Staub. Ob die Täter auch Beute erlangen konnten ist bislang unbekannt.

Der zweite Einbruch ereignete sich am Sonntag in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr in unmittelbarer Nähe zu dem ersten Tatort. Auch hier brachen die Diebe die Terrassentür des Gebäudes auf und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen mehrere Silbermünzen an sich und flüchteten. Zeugen, die zu o.g. Tageszeit Hinweise zu verdächtigen Personen oder Geräuschen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osnabrück unter der Tel. 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell