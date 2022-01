Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.01.2022 gegen 15:00 Uhr, kam es in der Granadaallee in Freiburg zu einer Kollision zwischen zwei Autos.

Ein 45-jähriger Autofahrer soll auf dem zweispurigen Streckenabschnitt in Richtung Industriegebiet Freiburg-Nord unterwegs gewesen sein, als der Fahrer eines grauen Opel Astra den Mann geschnitten und ausgebremst haben soll. Hierbei kam es, kurz nach der Mooswaldbrücke, zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

