POL-FR: Laufenburg: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.12.2021 gegen 11:15 Uhr, wurde ein 39-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich Laufenburg schwer verletzt. Ein 66-jähriger Mercedesfahrer fuhr zuvor auf der K6542 von Laufenburg-Hochsal kommend in südliche Richtung. An der Einmündung zur B34 missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Laufenburg unterstützte die Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen.

