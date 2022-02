Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Rettungswagen und PKW kollidieren frontal - zwei schwer- und eine leichtverletze Person

Bad Rothenfelde (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:10 Uhr, befuhr die 36-jährige Fahrerin eines auf einer Einsatzfahrt befindlichen Rettungswagen den Westfalendamm aus Richtung Frankfurter Straße. Ein ihr entgegenkommender VW-Passat kam in Höhe der Feuerwehr auf die Fahrspur des Rettungswagens. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß zwischen dem grauen Kombi und Rettungswagen. Durch den Aufprall wurden sowohl die Fahrzeugführerin des Rettungswagens als auch ihr 34-jähriger Beifahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 23-jährige Unfallverursacher aus Glandorf zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Osnabrück beschlagnahmte die Polizei den VW vom Typ "Passat." Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000EUR geschätzt.

