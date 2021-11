Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW-Brand, Technischer Defekt oder Brandstiftung?

Bingen am Rhein (ots)

Am 27.11.2021, ab 23.52 Uhr, gehen per Notruf und Amtsleitung mehrere Anrufe über einen brennenden PKW auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost ein. Bei Eintreffen der Streife bestätigen sich die Meldungen. Ein auf dem Parkplatz im hinteren rechten Bereich stehender VW Touareg steht in Vollbrand. Brandherd ist dabei der Bereich um das hintere rechte Rad und den darüber befindlichen Tankdeckel. Von dort greift der Brand auf das gesamte Fahrzeug über. Durch die Feuerwehr wird der Brand gelöscht. Im Fahrzeug befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Die Brandursache ist unklar, aufgrund der für einen technischen Defekt eher ungewöhnlichen Brandstelle besteht der Verdacht einer möglichen Brandstiftung. Ein Brandbeschleuniger kann im Nachgang zu den Löscharbeiten nicht aufgefunden werden. Das Fahrzeug wird sichergestellt und die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Die Polizei Bingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

