Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: 56-jährige Rennradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Leicht verletzt wurde eine 56-jährige Rennradfahrerin aus Mannheim bei einem Unfall am Montag um 17.25 Uhr im Kreisverkehr Sandhäuser Straße/Hardtwaldring. Ein 21-jähriger Autofahrer war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt der Radlerin missachtet wodurch es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schwetzingen gebracht. An dem Rennrad entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro, an dem Auto ca. 500 Euro.

