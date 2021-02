Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Straßenraub, 16-Jähriger von drei Unbekannten überfallen

Mettingen (ots)

Am Mittwochabend (17.02.) ist ein 16-jähriger Junge aus Mettingen von einem unbekannten Trio überfallen worden. Der 16-Jährige war gegen 22.00 Uhr zu Fuß im Bereich der Straße "An Den Wellen" unterwegs. Plötzlich seien drei Personen auf ihn zu gerannt, schubsten ihn in eine Hecke und einer der drei Unbekannten richtete eine Pistole auf ihn. Ein weiterer Täter forderte den Mettinger auf, ihm die Wertsachen zu geben, die er bei sich habe. Als der 16-Jährige wissen wollte, was das alles solle, schlug einer der Täter ihm unmittelbar mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Junge gab den Unbekannten sein Smartphone und seine Geldbörse. Daraufhin flüchtete das Trio. Der 16-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Sie sind alle drei etwa 18 Jahre alt und 1.80 bis 1.90 Meter groß. Einer der Täter hatte einen dunklen Teint, die beiden anderen eine helle Hautfarbe. Der Täter, der den Jugendlichen aufforderte ihm Wertsachen zu geben, sprach deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Tatzeitraum etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell