Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Belästigung einer 61jährigen Frau

Bad Kreuznach (ots)

Am 26.11.2021, um 05:40 Uhr, befand sich eine 61jährige Frau an einer Bushaltestelle in der Salinenstraße (in Höhe der dortigen Commerzbank), um dort auf einen Bus zu warten. Nach kurzer Zeit kam eine männliche Person dazu, sprach sie an und griff ihr ohne Vorankündigung an die Brust. Die Frau schlug die Hand des Mannes weg und stieß ihn schließlich von sich. Kurz danach entfernte sich der Mann Richtung stadtauswärts.

Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: ca. 45 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmale Statur, dunkle Kleidung, kurze Haare

Hinweise zu dem Täter können jederzeit bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach getätigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell