Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kinder legen Steine auf Bahnstrecke in Bremerhaven-Lehe

Bremen (ots)

26.09.2021 / 11:00 Uhr

Unbekannte Kinder haben Schottersteine auf Bahnschienen in Bremerhaven-Lehe gelegt. Der Lokführer eines Güterzuges erkannte die Hindernisse rechtzeitig. Er stoppte seinen Zug und beseitigte die Hindernisse.

Beim Spielen auf den Gleisen befanden sich die Kinder in Lebensgefahr. Ebenso gefährdet werden Anwohner und Passanten, wenn Schottersteine beim Überrollen von 80 Tonnen schweren Lokomotiven splitternd auf die Straße fliegen.

Der gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr ereignete sich am Sonntag gegen 11:00 Uhr an der Eisenbahnbrücke über der Beuthener Straße. Dort hatten sich die Kinder in einem Gebüsch am Bahndamm versteckt, wie der Lokführer einer Nordwestbahn meldete.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise zur Ermittlung der Kinder: Telefon 0421/16299-777

