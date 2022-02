Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Blutiger Streit zwischen Paar

Hattingen (ots)

Am Donnerstag kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hattingen-Holthausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einer 32-jährigen Frau aus Dresden und dem 34-jährigen Wohnungsinhaber. Die Frau war zu Besuch bei dem Hattinger und man verbrachte gemeinsam den Abend in der Wohnung, in der man auch reichlich Alkohol konsumierte. Am Abend kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einem Streit, der im Verlauf zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Die 32-Jährige fügte dem Hattinger, vermutlich mit der Scherbe eines zerborstenen Tellers, mehrere Schnittverletzungen an Arm und Beinen zu, während der Mann mehrfach gegen den Kopf der Frau schlug. Der Hattinger flüchtete sich aus seiner Wohnung zu einer Nachbarin, die die Polizei verständigte. Beide Beteiligten wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Sie erlitten leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab jeweils deutlich positive Werte. Beiden wurde im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe entnommen. Gegen die Beteiligten wird wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

